Лукашенко прокоментував інформацію про плани Росії окупувати Білорусь

Олександр Лукашенко відрехтився від заяв про можливу окупацію Білорусі Росією до 2030 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на оприлюднену аналітиками інформацію про те, що Росія планує повністю поглинути Білорусь до 2030 року. Лукашенко заявив, що Білорусь залишається суверенною та незалежною державою.

Про це повідомляє Белта.

"Нас просто хочуть ще раз розрубати. Тому виникла ця тема. Нічого живого в цьому немає. Мою позицію ви знаєте, вона незмінна: ми є незалежною суверенною державою", - сказав Лукашенко.

Лукашенко також запевнив, що стратегія Росії та Білорусі різні.

"У нас є своя стратегія? Є. У Росії є своя стратегія? Є. І у Росії щодо Білорусі зокрема є своя стратегія – жити, як зі своїми братами, у світі та дружбі. 100%. Я у цьому "котлі" повністю варюся і беру участь у цьому", - резюмував Лукашенко.

Олександр Лукашенко також заявив, що не вірить, що Україна може влаштувати "провокацію" у Придністров'ї.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни аналітики повідомляли, що Росія може окупувати Білорусь до 2030 року. Вони попередили, що НАТО має серйозно підготуватися до можливого сценарію, за якого Росія повністю контролює Білорусь.

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