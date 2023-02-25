Лукашенко оцінив ймовірність "провокацій" України у Придністров'ї

Диктатор каже, мовляв, українці не розв'яжуть "другий фронт".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: не вірить, що Україна може влаштувати "провокацію" у Придністров'ї.

Про це лідер правлячого режиму заявив в Раубичах, пише "Белта".

Лукашенко висловився, що Києву проблеми Придністров'я не потрібно. Втім, не згадати країни Заходу, без яких не минеться, псевдопрезидент не зміг.

"Це їм (Україні - Ред.) невигідно. Захід хотів би одним ударом вирішити проблему з Росією і в Придністров'ї закрити цю "сіру дірку", як вони кажуть, і об'єднати Молдову, запхати її до Румунії, або зробити прозахідною. Це їхня мета. Українцям це не треба. Я не вірю, що українці одуріють та розв'яжуть якийсь другий фронт", - сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, 24 лютого російське МЗС оприлюднило заяву, в якій засудило так звану "концентрацію українських військових сил на кордоні з Придністров'ям". Моква, оголосила, що використовуватиме будь-які засоби для захисту сепаратистської "республіки", яку було названо еквівалентною території Російської Федерації.

Напередодні, 23 лютого Міноборони РФ опублікувало заяву, що нібито Україна готує провокацію проти Придністров'я. Їх нібито здійснять підрозділи ЗСУ "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Влада Молдови спростувала заяви Москви. Молдовські відомства співпрацюють з іноземними партнерами. Втім, у разі загрози для країни обіцяють проінформувати суспільство про це.

Читайте також:

Істерія в Придністров'ї: що відбувається на кордоні невизнаної республіки - Коваленко