Лукашенко оценил вероятность "провокаций" Украины в Приднестровье

Диктатор говорит, мол, украинцы не разрешат "второй фронт".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

Об этом лидер правящего режима заявил в Раубичах, пишет " Белта ".

Лукашенко высказался, что Киеву проблемы Приднестровья не нужны. Впрочем, не упомянуть страны Запада, без которых не пройдет, псевдопрезидент не смог.

"Это им (Украина — Ред.) невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихать ее в Румынию, или сделать прозападной .Это их цель. Украинцам это не нужно. Я не верю, что украинцы обманут и решат какой-то второй фронт", — сказал белорусский диктатор.

Напомним, 24 февраля российский МИД обнародовал заявление, в котором осудило так называемую "концентрацию украинских военных сил на границе с Приднестровьем". Моква, объявила, что будет использовать любые средства для защиты сепаратистской "республики", которая была названа эквивалентной территории Российской Федерации.

Накануне, 23 февраля, Минобороны РФ опубликовало заявление, что якобы Украина готовит провокацию против Приднестровья. Их якобы осуществят подразделения ВСУ с привлечением националистического формирования "Азов".

Власти Молдовы опровергли заявления Москвы. Молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами. Впрочем, в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.

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