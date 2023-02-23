В России заявили, что Украина готовится "напасть" на Приднестровье

В Минобороны РФ заверили, что их захватчики "адекватно отреагируют на подготовку провокации украинской стороны".

В Министерстве обороны РФ обвиняют Украину в якобы подготовке к "вторжению" в оккупированное россиянами Приднестровье.

Такое смешное заявление Минобороны страны-агрессора опубликовало поздно вечером 23 февраля.

В России заявляют, что украинские силы вроде бы пойдут в "атаку в ответ на наступление российских войск с территории Приднестровья".

"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заверили, что их захватчики "адекватно отреагируют на подготовку провокации украинской стороны".

Сорванный госпереворот в Молдове и напряжение в Приднестровье

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планировала совершить в Молдове госпереворот, чтобы уничтожить демократический строй и захватить власть. Данные разведки глава государства передал Кишиневу. Молдавские власти подтвердили, что получили такую информацию от Киева.

Утром 23 февраля российское Минобороны опубликовало заявление, что якобы власти Украины готовят провокацию против Приднестровья. Впрочем, власти Молдовы опровергли заявления Кремля и пообещали, что в случае угрозы для страны обещают проинформировать об этом общество.

Между тем, военный аналитик, полковник Петр Черник в интервью ТСН.ua рассказал, что российские военные могут обострять ситуацию на фронте в Украине, а также начать диверсионные действия в Молдове.

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