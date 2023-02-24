В МИД РФ считают Приднестровье российской территорией

В Кремле продолжают нагнетать ситуацию вокруг сепаратистского региона на территории Молдовы.

В пятницу, 24 февраля, российский МИД обнародовал заявление, в котором осудил так называемую "концентрацию украинских военных сил на границе с Приднестровьем" и объявил, что будет использовать любые средства для защиты сепаратистской "республики", которая была названа эквивалентной территории Российская Федерация.

Заявление МИД РФ цитируют румынские СМИ.

“Мы предупреждаем США, НАТО и их украинских приближенных не прибегать к авантюрным действиям. Мы решительно поддерживаем решение любого вопроса политико-дипломатическим путем”, – цинично заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом российский МИД пригрозил, что "армия Российской Федерации ответит на провокации", и пообещал обеспечить "защиту наших соотечественников в Приднестровье".

"Любые действия, которые будут представлять для них [очевидно, жителей так называемого Приднестровья] опасность, будут расцениваться, согласно международному праву, как нападение на Российскую Федерацию", — говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ обвинили Украину в якобы подготовке к "вторжению" в Приднестровье.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что единственной страной, которая может устроить провокации на территории Приднестровья, является государство-агрессорка Российская Федерация.

Власти Молдовы также опровергли заявления Москвы.

Читайте также: