У МЗС РФ вважають Придністров’я російською територією

У п'ятницю, 24 лютого, російське МЗС оприлюднило заяву, в якій засудило так звану “концентрацію українських військових сил на кордоні з Придністров'ям” і оголосило, що використовуватиме будь-які засоби для захисту сепаратистської “республіки”, яку було названо еквівалентна території Російська Федерація.

Заяву МЗС РФ цитують румунські ЗМІ.

“Ми попереджаємо США, НАТО та їхніх українських наближених не вдаватися до авантюрних дій. Ми рішуче підтримуємо вирішення будь-якого питання політико-дипломатичним шляхом”, - цинічно заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому російське МЗС пригрозило, що “армія Російської Федерації дасть відповідь на провокації”, і пообіцяло забезпечити “захист наших співвітчизників у Придністров’ї”.

“Будь-які дії, які будуть становити для них [очевидно, жителів так званого Придністров’я] небезпеку, будуть розцінюватися, відповідно до міжнародного права, як напад на Російську Федерацію", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони РФ звинуватили Україну у нібито підготовці до "вторгнення" до Придністров'я.

У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що єдина країна, яка може влаштувати провокації на території Придністров'я, є держава-агресорка Російська Федерація.

Влада Молдови також спростувала заяви Москви.

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