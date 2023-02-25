Лукашенко полетить до Китаю: що відомо

Візит відбудеться 28 лютого -2 березня.
Самопроголошений білоруський президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить візит до Китайської Народної Республіки. Він відбудеться з метою "вибудовування відносин" 28 лютого -2 березня.
Про це повідомила пресслужба Лукашенка.
Наголошується, що поїздка диктатора Білорусі до Пекіна "стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою".
"Аналіз досягнутого та максимальна реалізація на практиці потенціалу нового рівня у відносинах стануть предметом розгляду глав держав", - йдеться в повідомленні.
Лукашенко та Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому та розширеному складах. За підсумками переговорів планують підписати пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.
Нагадаєм, президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За його словами, зустріч буде на користь двом державам.
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