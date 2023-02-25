«Аврора мультимаркет» розпочала благодійний збір на дрони для ЗСУ через UNITED24

Мережа мультимаркетів «Аврора» разом з ініційованою Президентом України фандрейзинговою платформою UNITED24 до річниці незламності оголосила масштабну благодійну кампанію «Шлях до Перемоги», яка триватиме з 22 лютого по 05 квітня 2023 року.

«Шлях до Перемоги» долучається до існуючого збору на «Армію дронів» зірки «Зоряних Війн», амбасадора UNITED24 Марка Гемілла.

«У житті все не так, як у кіно. Не існує жодних супергероїв у плащах, лицарів-джедаїв, машин часу або чарівних паличок. Натомість є мільйони реальних людей, які протистоять справжньому злу. І вони потребують реальної підтримки. Ми можемо їм допомогти. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою та робить кожного з нас трішечки супергероєм. Справжнім», — Марк Гемілл, амбасадор UNITED24, зірка «Зоряних війн».

Також до благодійної акції долучились українські зірки Оля Полякова, Анна Трінчер та POSITIFF, які у рамках кампанії записали пісню «Шлях до Перемоги».

«За останній рік ми докорінно змінилися. Попри особистісні трансформації ми стали міцнішими, витривалішими, більш усвідомленими в тому, хто ми є і в чому наша унікальність. Долучайтеся до збору! Бо в єднанні наша сила, а значить і перемога!» — говорить співачка Оля Полякова.

Анна Трінчер зазначила, що для неї участь у таких кампаніях є дуже важливою: «Це не перша спільна акція з «Авророю» і я дуже вдячна за цю пропозицію, адже впевнена, що наші зусилля підуть на благо нашій країні, допоможуть наблизити перемогу».

Щоб приєднатися до акції, потрібно купити товар на суму від 80 грн в мережі мультимаркетів «Аврора» та отримати благодійну фішку з героями коміксів всього за 2 грн. Гривня з кожної проданої фішки йтиме на покупку дронів. Додатково фішки можна отримувати за придбання товарів партнерів або просто купувати на касі магазину за 10 грн. Для зберігання 30 колекційних фішок передбачені спеціальні стилізовані тубуси

Особливість акції «Шлях до Перемоги» — два випуски патріотичних коміксів, кожен з яких коштуватиме 77 грн. Весь прибуток від продажу коміксів, фішок та тубусів буде перераховано через платформу UNITED24. Також, усі охочі можуть просто задонатити будь-яку суму на банку акції в Monobank.

«Вся команда «Аврори» щиро дякує клієнтам та генеральним партнерам, брендам Videx та Panasonic, за підтримку благодійних ініціатив. Маємо надію, що цього разу вдасться зібрати ще більше коштів на закупівлю дронів RQ-35 Heidrun. Кожна копійка з проданих фішок, тубусів та коміксів буде направлена на покупку дронів через платформу UNITED24. Тож рухаємось разом до нашої спільної Перемоги, адже це сьогодні ціль №1 для кожного українця», – говорить Роман Сівковський, директор з маркетингу мережі «Аврора».

Ідея проєкту належить продюсерській компанії Art Nation Loyalty, що об’єднала кращих художників та сценаристів у роботі над героїчними коміксами про опір українців у перші місяці російсько-української війни. В 10 мальованих історіях висвітлені реальні події, які підтримували багатьох у складний час: про острів Зміїний, легендарного Привида Києва, фортецю Азовсталь та інші.

Едуард Ахрамович, генеральний продюсер Art Nation Loyalty, зазначає: «Кампанії мають відповідати вимогам часу. Немає більшої мрії для українців, ніж про перемогу. До того ж цей проєкт відкриє світу справжніх супергероїв сучасності, які поруч та щодня ведуть боротьбу на стороні світла. Ми цінуємо відкритість АВРОРИ до нових ідей та постійну підтримку благодійних ініціатив».

Справжніми супергероями для мене сьогодні стали наші захисники й захисниці. Завдяки їм Україна перетворилась на приклад нескореності, єдності та віри в перемогу добра. Благодійна кампанія «Шлях до перемоги» — це спосіб віддати шану Героям, які борються за нашу незалежність» — поділився своїми думками стосовно благодійної акції POSITIFF.