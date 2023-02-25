У Москві прокоментували "мирний план" Китаю і дописали свої пропозиції

Днями влада Китаю запропонувала "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, який складається з 12 пунктів.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія "підтримує мирний план" Китаю щодо війни в Україні, проте у Кремлі дописали декілька своїх пунктів.

Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

"Поділяємо міркування Пекіна. Росія відкрита до досягнення цілей СВО (війни - ред.) політико-дипломатичним шляхом", – сказала Захарова.

Так, Захарова заявила, Росія виступає за припинення постачання "західних озброєнь і найманців" Україні. Крім цього, вона вважає, що Україна має повернутися до нейтральності й позаблокового стану, визнати "нові територіальні реалії". Не забула Захарова й про "демілітаризацію і денацифікацію".

"Впевнені, що просування цим шляхом призведе до всеосяжного, справедливого і стійкого миру", – заявила речниця МЗС.

Захарова також вимагає "забезпечення прав російськомовного населення", скасування всіх санкції та відкликати всі судові позови проти Росії.

Представниця МЗС Росії заявила про небажання України вести переговори з Росією, що "унеможливлює встановлення миру".

Пропозиція Китаю щодо війни Росії проти України

Китай 24 лютого 2023 року представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення. Серед яких, зокрема, – повага до суверенітету всіх країн,припинення воєнних дій, відновлення мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Президент США Джо Байден заявив, що китайський мирний план щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. За його словами, зустріч буде на користь двом державам.

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