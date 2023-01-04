Прогнозы Буданова: победа будет в 2023 году, но потом произойдут неожиданные события

Буданов считает, что 2022 год был одним из лучших в истории Украины.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2023 станет годом победы Украины в войне с российскими оккупантами.

Об этом он сказал 4 января в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я считаю, что 2022 год — это один из лучших лет в истории Украины. На начальном этапе был период, когда была угроза существованию Украины как государства. Мы были перед реальной угрозой. Но этого не произошло и этим надо гордиться. 2023 год будет годом победы, но к ней нужно очень хорошо подготовиться, потому что после этого будет много событий, к которым нужно подготовиться сейчас, потому что вопрос, как дальше мы будем жить, если вернем эти территории, которые 9 лет были под оккупацией. Но я убежден, что этот год станет годом победы", – пояснил Буданов.

Прогнозы Буданова по окончании войны

Кирилл Буданов еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины спрогнозировал войну. Также он предсказал, как именно будут наступать россияне.

Ранее Кирилл Буданов предположил, что война должна завершиться к лету 2023 года.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — сказал он.

Под "завершением" Буданов имел в виду выход на границы 1991 года. О дополнительных планах Кирилл Буданов рассказал о дальнейших репарациях, которые должна выплачивать Москва.

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