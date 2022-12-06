Прогноз Буданова о войне: что нас ждет

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был одним из спрогнозировавших войну России против Украины. Он считал, что Россия не ограничится только наступлением на Донбасс, но и двинется в Киев. Также глава украинской разведки отмечал, что России не удастся оккупировать Украину и РФ проиграет.

ТСН.ua собрал прогнозы Кирилла Буданова о том, как будет продолжаться война и когда она закончится.

Прогноз Буданова по освобождению Херсона

В конце октября глава украинской разведки прогнозировал, что ВСУ могут освободить Херсон до конца ноября. В то же время он подчеркивал, что именно в этом городе много хорошо подготовленных российских захватчиков.

Еще тогда это казалось маловероятным, поскольку оккупанты заявляли, что не покинут единственный областной центр, который захватили еще в начале войны. 8 ноября Буданов сообщал, что происходит решающий этап войны России против Украины и уже 11 ноября во время контрнаступления Силы обороны таки освободили захваченный украинский город.

Фото: Слово і діло

Прогноз Буданова об освобождении оккупированного Крыма

Кирилл Буданов считает, что Украина будет освобождать аннексированный Крым военным путем. По его мнению, это произойдет уже в мае 2023 года.

"Украина имеет право нанести военное поражение нападающему. Мы стремимся к победе над врагом. Эта победа может прийти во время поражения целей противника и на конечном этапе эта победа возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года", — подчеркнул Буданов.

Что касается будущего незаконно построенного Крымского моста, то глава разведки предусмотрел, что это сооружение должно быть уничтожено после деоккупации Крыма.

" Крымский мост – это тот символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", — объяснял Буданов.

Применит ли Россия ядерное оружие: прогноз Буданова

Еще осенью, когда украинский Херсон был оккупирован российскими захватчиками, шли дискуссии, может ли Россия применить против Украины ядерное оружие в случае освобождения Херсона. Буданов называл это "пугалкой". Однако он считает, что если для России наступит катастрофа, то это может произойти.

"Это тоже такая распространенная пугалка. Помните, где-то три недели назад люди даже дать называли, когда это будет? Отвечу: не будет. Это первое. Второе: могут они это сделать или не могут? В теории — могут. Сделают ли они это сейчас? Сейчас точно не сделают. Сделают ли, когда совсем будет у них катастрофа? Этот вопрос открыт, на него никто ни в России, ни у нас, ни где-либо в мире не имеет ответа", — заявил Буданов.

Следует ли ожидать новое наступление с территории Беларуси: прогноз Буданова

Глава ГУР в декабре рассказал, что пока не стоит бояться нового наступления с территории Беларуси. Сейчас россияне пытаются создать видимость этого, чтобы запугать украинцев.

"Все, что происходит у нас в медиапространстве, связано с тематикой Беларуси — это эхо российской информационной специальной операции. Главная цель — это посеять панику среди общества и оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой", — пояснил Кирилл Буданов.

Прогноз Буданова: когда закончится война

Глава Главного управления разведки Минобороны считает, что война в Украине не продлится годами. Кирилл Буданов в октябре предположил, что война должна завершиться к лету 2023 года.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — сказал он.

Под "завершением" Буданов имел в виду выход на границы 1991 года. О дополнительных планах Кирилл Буданов рассказал о дальнейших репарациях, которые должна выплачивать Москва.

Начало войны, ядерный удар, развал России и планы Лукашенко – интервью с Кириллом Будановым

Прогноз Буданова: что будет с Путиным и возможен ли в России переворот

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что после поражения в войне власти в Москве могут измениться очень быстро, но вероятность государственного переворота в России сейчас очень мала. Впрочем, он не исключает такой вероятности, что Путин может не дожить до окончания войны.

Глава военной разведки говорит, что в РФ уже ведутся дискуссии, кто может заменить нынешнего президента.

"Вряд ли он это переживет. И сейчас в России ведут активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – сказал Буданов.

Что касается будущего России, Буданов считает, что это государство распадется на меньшие образования.

Скриншот с видео

Как Буданов объясняет свои предсказания по войне

Глава украинской разведки подчеркнул, что он не угадывает, что и когда произойдет, а анализирует имеющуюся у него информацию о настроениях в России и состоянии дел в оккупационной армии.

"Вы должны понять, что я делаю свои выводы, опираясь на информацию, а не просто потому, что мне так хочется. Я надеюсь на это очень сильно", — сказал Буданов, отвечая на вопросы.

Кирилл Буданов: биография

Генерал-майор, глава ГУР МО Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. Он с начала войны России против Украины в 2014 году участвовал в боевых действиях, был ранен. В 2018-2020 годах выполнял секретные задания, информация о которых отсутствует. Однако есть данные, что Буданов выполнял спецоперации на территории временно оккупированного Крыма.

В интервью ТСН Кирилл Буданов рассказал о случившемся с ним в банке во время работы на закрытой должности курьезном случае.

"Я когда-то работал на закрытой должности. У меня была человеческая проблема в определенный момент, когда потерял банковскую карту. Банковская карта в то время была оформлена еще до перехода на закрытую должность на мое реальное имя. Потом я ее потерял, а данные все были закрыты. Я пришел в банк и сделал глупость. В тот момент забыл и не подумал. Пришел в банк и попросил обновить карточку. У меня попросили документы. Я их дал, а это другая личность. Извините", – рассказал глава военной разведки.

В апреле 2019 года Буданов пережил покушение на собственную жизнь: его автомобиль пытались взорвать россияне. В 2020 году он возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте также: