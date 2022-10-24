Буданов: "Крымский мост – это символ, который будет разрушен"

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост будет разрушен.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Могу лишь сказать, что Крымский мост испытал очень сильные разрушения. Этот мост – один из символов "русского мира". Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж и долго этому режиму осталось", – отметил он.

В то же время он опроверг причастность ГУР к взрыву на мосту.

"Знаете, я отношусь к этому не до конца серьезно. Точно не упомяну название, но одно из крупнейших печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что Россия обвиняет в этом Украину с очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях. Крымский мост – это тот символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", — добавил Буданов.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По данным России, погибли 4 человека. СК РФ заявила, что организаторами взрыва являются Кирилл Буданов, сотрудники военной разведки Украины и ее агентура. По словам президента Зеленского, Украина взрыв "точно не заказывала".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв является следствием противостояния между ФСБовцами и российским Минобороны.

По его информации, ФСБ хотела арестовать российских генералов, а Минобороны РФ подставило ФСБ, отвечавшее за охрану моста. По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

Политический эксперт Дмитрий Васильев также уверен, что мост взорвали сами россияне. По его мнению, это была диверсия Минобороны против ФСБ или ФСБ против Минобороны.

Как охраняли Крымский мост?

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