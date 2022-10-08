ФСБ хотела арестовать генералов: почему во взрыве на Крымском мосту заинтересованы российские военные

По мнению Подоляка, в России сейчас – "конкретное проявление внутреннего сумасшедшего конфликта" между российскими спецслужбами.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему взрыв на Крымском мосту устроили действительно сами россияне и рассказал о "разборках" между ФСБ и российским Минобороны.
Об этом он сказал в эфире канала "FREEДОМ".
По информации Подоляка, ФСБ постепенно подбиралась к тем или иным генералам, пытаясь их арестовать.
"Мы видим постоянные ротации командующих, сегодня, например, очередная замена командующего так называемой "специальной военной операции". Им стал Сергей Суровикин. Многие генералы находятся уже под "неформальным" арестом в РФ – те, которые имели непосредственное отношение к войне. Резко ослабли позиции того же Шойгу, Герасимова и других членов генерального штаба РФ", – говорит советник главы Офиса президента.
Подоляк рассказал, что ФСБ считала, что со дня на день сможет перехватить инициативу. Российская спецслужба планировала арестовать генеральскую элиту, посадив своих людей на ключевые должности, чтобы продолжить войну в том виде, в каком ее понимает ФСБ.
"В этот момент происходит главное – ФСБ обеспечивала охрану Крымского моста, объекта №1 для Путина. И соответственно, ФСБ показала уже свою несостоятельность. ФСБ, не сумев защитить этот мост, попадает под удар Минобороны. Минобороны теперь будет теперь говорить: "ФСБ не защитила мост и теперь нарушена логистика поставок войск южного направления". И если теперь начнутся какие-то проигрыши российских войск, а они без сомнения начнутся, то можно будет сказать, что "мы (Россия. – Ред.) проигрываем из-за ФСБ", – отметил Подоляк.
По его мнению, мы видим "конкретное проявление внутреннего сумасшедшего конфликта" между российскими спецслужбами.
"Для нас это феноменальная история, которая показывает стремительную потерю управляемости и на оккупированных территориях, и в самой России. Мы ожидаем только ускорение панических настроений на оккупированных территориях и облегчение проведения контрнаступления", – подытожил он.
"Разборки" между российским Минобороны и ФСБ
Ранее Подоляк уже заявлял, что взрыв на Крымском мосту устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.
По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.
Между тем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Москве начались аресты военных. В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Может ли это быть связано с подготовкой к перевороту или борьбой между "башнями Кремля", а именно между Минобороны РФ и ФСБ — пока не сообщается.
Российский правозащитник Марк Фейгин ранее объяснял, что Путину выгоден конфликт между "башнями Кремля". Пока башни Кремля воюют между собой, для Путина это идеальная ситуация. Он выступает арбитром.
Не исключено, что ситуация могла выйти из контроля диктатора. Предвестником этого мог быть публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.
Российский политолог и живущий в США публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путину начинают противоречить его ближайшие соратники