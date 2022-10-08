Подрыв Крымского моста: эксперт рассказал, почему переправа так быстро обрушилась

Подрыв Крымского моста могли организовать российские спецслужбы, а обрушился он так быстро вероятно из-за некачественного строительства.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Эксперт считает, что к подрыву Крымского моста могут быть причастны российские спецслужбы. Ведь из-за блокпостов россиян сложно провести взрывчатку, поскольку они осматривают содержимое грузовиков.

"Вывод только один — это действительно может быть российский военный грузовик, перевозивший какие-то взрывчатые вещества, которые детонировали так удачно и успешно на мосту", — подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель также добавил, что Крымский мост обрушился так просто, потому что он некачественно построен. Он сравнил его с Антоновским мостом, который под постоянными обстрелами, однако до сих пор не получил таких существенных повреждений. Аналогичная ситуация с мостом в Затоке, по которому оккупанты несколько раз запускали ракеты Х-22.

"В этом случае взрыв грузовика, по идее, не должен был свергнуть сразу целый пролет! Но это произошло. То есть головотяпство формата номер один и коррупция и головотяпство номер два – токсичный симбиоз и мы можем видеть последствия", – сказал Коваленко.

Эксперт добавил, что если ВСУ действительно захотят обстрелять Крымский мост, то его будет просто уничтожить.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на Крымском мосту раздался в субботу, 8 октября, в 6:00. Россияне утверждают, что взрыв спровоцировал грузовик, в котором была якобы заложена взрывчатка. Также рядом загорелись цистерны с горючим.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что подрыв Крымского моста совершили российские спецслужбы.

Оккупационные власти Крыма уже успели заявить, что якобы движение через Крымский мост уже возобновили.

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