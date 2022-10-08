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Підрив Кримського мосту: експерт розповів, чому переправа так швидко обвалилась

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Підрив Кримського мосту: експерт розповів, чому переправа так швидко обвалилась

Скриншот з відео

Кримський міст міг обвалитися через неякісне будівництво.

Підрив Кримського мосту могли організувати російські спецслужби, а обвалився він так швидко ймовірно через неякісне будівництво. 

Про це в етері телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний експерт Олександр Коваленко. 

Експерт вважає, що до підриву Кримського мосту можуть причетні російські спецслужби. Адже через блокпости росіян складно провести вибухівку, оскільки вони оглядають вміст вантажівок. 

"Висновок тільки один - це дійсно може бути російська військова вантажівка, які перевозила якісь вибухові речовини, що детонували так вдало і успішно на мосту", - наголосив Коваленко. 

Військово-політичний оглядач також додав, що Кримський міст обвалився так просто, бо він неякісно побудований. Він порівняв його з Антонівським мостом, який під постійними обстрілами, проте і досі не зазнав таких суттєвих пошкоджень. Аналогічна ситуація із мостом у Затоці, по якому окупанти кілька разів запускали ракети Х-22. 

"В цьому випадку вибух вантажівки, по ідеї, не повинен був повалити відразу цілий проліт! Але це сталося.  Тобто головотяпство формату номер один і корупція і головотяпство номер 2 - токсичний симбіоз і ми можемо бачити наслідки", - сказав Коваленко. 

Експерт додав, що якщо ЗСУ справді вирішать обстріляти Кримський міст, то його буде просто знищити. 

Вибух на Кримському мосту: що відомо 

Вибух на Кримському мосту пролунав у суботу, 8 жовтня, о 6:00. Росіяни стверджують, що вибух спровокувала вантажівка, у якій була нібито закладена вибухівка. Також поруч спалахнули цистерни з пальним. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що підрив Кримського мосту здійснили російські спецслужби. 

Окупаційна влада Криму вже встигла заявити, що нібито рух через Кримський міст уже відновили. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
10к
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