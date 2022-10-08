Вибух Кримського мосту та арешти в Москві: Подоляк заявив про наростання конфлікту між силовиками

Арешти військових у Москві та перекриття руху 8 жовтня прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

Про це Подоляк розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Те, що конфлікт між силовиками різними – на обличчя, я думаю, що це вже ні в кого не викликає сумніву. Більше того, в якийсь момент втратилася керованість і в силових вертикалях. Тобто пан Путін втратив контроль над тим, що роблять спецслужби", – сказав радник голови ОП.

За його словами, першими проявами такої втрати контролю був вибух автомобіля з пропагандисткою Дар’єю Дугіною в Підмосков’ї, що стався в особливо захищеному районі.

"І там відбувається такий абсолютно продуманий теракт, який могли реалізувати тільки другі спецслужби, що мають можливість "відводити очі", як це звучить на оперативному сленгу", – зазначив Подоляк.

Він також натякнув, що організаторами вибуху на Кримському мосту теж були російські спецслужби.

"Так само відбувалося на Кримському мосту. Фура, автомобіль, який нібито спричинив руйнування основні, в’їжджає з території Краснодарського краю, проходить перевірку відповідних силовиків. Машина належить – юридична реєстрація в РФ. Вибух, який показав обвалення дорожнього полотна, дуже дивний. Згори вниз він навряд проходив. Тобто була ще якась частина можливості замінувати опорну частину мосту. Далі відбулася синхронізація з паливним ешелоном, який у цей час проходив по мосту, і він теж загорівся. Це все говорить про те, що ретельне розуміння логістики цього ексцесу було лише в руках російських спецслужб", – пояснив радник керівника президентського офісу.

Він наголосив, що всі ці ексцеси цілком чітко лягають у канву внутрішнього конфлікту в РФ, що наростає.

"Який справді цілком може сьогодні призвести до певного загострення, в тому числі на вулицях Москви. Ну, тут треба ще спостерігати, тому що це тільки первинна розвідінформація, що щось відбувається, якісь арешти починаються", – зауважив Подоляк.

Він також прокоментував зміну командувача війною Росії проти України.

"Різка зміна, знову ж таки, командувача "СВО" відбувалася. При чому цей пан Суровікін якраз близький до табору Пригожина-Кадирова. Зараз наростає такий внутрішньо силовий конфлікт. Хто переможе – знатимемо протягом найближчого часу. Але мені здається, що все це тільки починається. Це початок обвалення тієї силової інфраструктури, яка тривалий час була опорою пана Путіна", – переконаний радник голови ОП.

На його думку, в контексті цього конфлікту між силовиками президент РФ Володимир Путін "перебуває у безвихідному становищі".

"Якщо він здасть Шойгу чи, тим більше, Герасимова ­– це по-суті еліта, цвіт російського генералітету – то таким чином він налаштує проти себе фундаментальну силу, на базі якої вся його могутність і побудована, – армію. Якщо він перейде на бік пана Пригожина і Кадирова, значить, він передає під контроль силові вертикалі абсолютно не армійським і дуже часто людям, які мають стосунок до кримінальної спільноти. Це по-суті означатиме початок внутрішнього важкого конфлікту в Росії. І я надіюся, що він починатиметься просто сьогодні в повному об’ємі", – резюмував Подоляк.

Що відомо про вибух Кримського мосту та арешти в Москві

Вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня. Внаслідок цього спалахнула чимала пожежа. У Росії повідомили про загорання сімох залізничних цистерн із паливом. Причиною вибуху стала, ймовірно, детонація вантажівки, що проїжджала мостом.

Щодо організаторів вибуху, то Україна до цього моменту чітко не підтвердила, але не спростувала свою причетність. Водночас видання Washington Post із посиланням на джерело в українському уряді повідомило, що організатори вибуху – спецслужби держави.

Цього ж дня у Москві почалися масові затримання та арешти військових, повідомила українська розвідка. Окрім того, в центрі міста перекрили рух. Також до російської столиці увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти" Росгвардії.

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