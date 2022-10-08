В Москві розпочались арешти військових: що відомо

Рух в центрі Москви перекрито, відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, у Москві розпочались арешти військових.

Про це інформує пресслужба ГУР.

Зазначається, що у Москві розпочався комплекс "заходів", спрямованих проти військових.Рух в центрі столиці країни-агресорки перекритий.

До Москви увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – "еліти"Росгвардії.

"Вони (росгвардійці. - Ред.)рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових", - повідомляє ГУР.

Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.

Боротьба між "вежами Кремля"

Чи може це бути пов'язане з підготовкою до перевороту, або боротьбою між "вежами Кремля", а саме між Міноборони РФ та ФСБ - поки не повідомляєтся.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

А от російський правозахисник Марк Фейгін раніше пояснював, що Путіну вигідний конфлікт між "вежами Кремля". Поки вежі Кремля воюють між собою, для Путіна – це ідеальна ситуація. Він виступає арбітром.

Не виключено, що ситуація могла вийти з-під контролю диктатора. Провісником цього міг бути публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

Російський політолог і публіцист, який живе у США, Андрій Піонтковський заявив, що Путіну починають суперечити його найближчі соратники, яким навіть дозволено звертатися до російського диктатора на "ти".