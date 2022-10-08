В Москве начались аресты военных: что известно

Движение в центре Москвы перекрыто, известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в Москве начались аресты военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечается, что в Москве начался комплекс "мер", направленных против военных. Движение в центре столицы страны-агрессора перекрыто.

В Москву вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — "элиты" Росгвардии.

"Они (росгвардейцы. — ред.) двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных ", — сообщает ГУР.

В ответ все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Борьба между "башнями Кремля"

Может ли это быть связано с подготовкой к перевороту или борьбой между "башнями Кремля", а именно между Минобороны РФ и ФСБ — пока не сообщается.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБовцами и российским Минобороны.

А вот российский правозащитник Марк Фейгин ранее объяснял, что Путину выгоден конфликт между "башнями Кремля". Пока башни Кремля воюют между собой, для Путина это идеальная ситуация. Он выступает арбитром.

Не исключено, что ситуация могла выйти из-под контроля диктатора. Предвестником этого мог быть публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧИК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Российский политолог и публицист, живущий в США, Андрей Пионтковский заявил, что Путину начинают противоречить его ближайшие соратники, которым даже позволено обращаться к российскому диктатору на "ты".