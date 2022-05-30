Путину выгоден конфликт между "башнями Кремля" — Фейгин

Эксперт подчеркнул, что только их объединение против кремлевского диктатора может изменить ситуацию в России.

Пока башни Кремля воюют между собой, для Путина это идеальная ситуация. Он выступает арбитром.

Об этом российский правозащитник Марк Фейгин сказал 30 мая в эфире телеканала FreeДОМ.

Он подчеркнул, что для того, чтобы ситуация изменилась, нужно, чтобы башни объединились, и все выступили против одного человека в одном единственном кабинете – самого Владимира Путина.

"Смысл в том, что пока они не объединятся и не скажут, вот нам все надоело, давайте его отправим куда-нибудь, неважно, на тот свет, или на пенсию, ничего не будет. Противостояние башен Кремля не по поводу войны, оно относительно денег, влияния, должностей, наследия. А это совсем другой содержательный мотив", — отметил эксперт.

Кремлевскими башнями российская пресса называет несколько монолитных групп, делающих деньги на политических и государственных решениях в России.

Напомним, Братчук назвал причину срыва мобилизации в непризнанном Приднестровье и оценил угрозу для Одессы сейчас.

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