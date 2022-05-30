Путіну вигідний конфлікт між "вежами Кремля" - Фейгін

Експерт наголосив, що лише їхнє об’єднання проти кремлівського диктатора може змінити ситуацію в Росії.

Поки вежі Кремля воюють між собою, для Путіна – це ідеальна ситуація. Він виступає арбітром.

Про це російський правозахисник Марк Фейгін сказав 30 траня в ефірі телеканалу FreeДОМ.

Він наголосив, щл для того, щоб ситуація змінилася, потрібно, щоб вежі об'єдналися, і всі виступили проти однієї людини в одному єдиному кабінеті – самого Володимира Путіна.

"Сенс у тому, що поки вони не об'єднаються і не скажуть, ось нам все набридло, давайте його відправимо кудись, неважливо, на той світ, або на пенсію, нічого не відбуватиметься. Протистояння веж Кремля не з приводу війни, воно щодо грошей, впливу, посад, спадщини. А це зовсім інший змістовний мотив", - зазначив експерт.

Кремлівськими вежами російська преса називає кілька монолітних груп, які роблять гроші на політичних та державних рішеннях у Росії.

Нагадаємо, Братчук назвав причину зриву мобілізації у невизнаному Придністров'ї та оцінив загрозу для Одеси зараз.

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