Гіркін діє під кураторством ФСБ: Фейгін розкрив секрет

Російський терорист Ігор Гіркін дії під кураторством ФСБ.

У своїх зверненнях він критикує російське Міністерство оборони, працюючи на спецслужбу країни-агресорки.

Про це в ефірі телеканалу Freedom 30 травня сказав російський правозахисник Майк Фейгін.

"Гіркін - це полковник ФСБ. І він дії під кураторством цієї спецслужби. Він же за те, щоб захопити Україну, знищити українську націю. Але подивіться, як зараз чути його критику. Це - критика, яка йде з Луб'янки (вулиця, на якій у Москві розташована ФСБ). Мовляв, що всі ці Шойгу, генштаби все програли, усе проср*ли. А це - голоси можливо і Патрушева. Мовляв, треба було правильно підготуватись, правильно вдарити, треба було поставити інших військових начальників. Зробити, як за Сталіна - перестріляти перед великою війною весь генералітет та вивести молодих. А тому настрої "яструбів війни" у Росії вони такі", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, НАТО може розміщувати своїх військових у східній Європі, оскільки Росія порушила договір з Альянсом. У домовленостях від 1997 року йшлось про те, РФ не нападатиме на сусідні держави та проводитиме консультації з НАТО.

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