Гиркин действует под кураторством ФСБ: Фейгин раскрыл секрет

Российский террорист Игорь Гиркин под кураторством ФСБ.

В своих обращениях он критикует российское Министерство обороны, работая на спецслужбе страны-агрессора.

Об этом в эфире телеканала Freedom 30 мая сказал российский правозащитник Майк Фейгин.

"Гиркин – это полковник ФСБ. И он действует под кураторством этой спецслужбы. Он же за то, чтобы захватить Украину, уничтожить украинскую нацию. Но посмотрите, как сейчас слышать его критику. Это – критика, которая идет из Лубянки (улица, на которой в Москве расположена ФСБ). Мол, что все эти Шойгу, генштабы все проиграли, все проср*ли. А это — голоса возможно и Патрушева. Мол, надо было правильно подготовиться, правильно ударить, надо было поставить других военных начальников. Сделать, как при Сталине — перестрелять перед великой войной весь генералитет и вывести молодых. А потому настроения "ястребов войны" в России они такие", — сказал Фейгин.

Напомним, НАТО может размещать своих военных в восточной Европе, поскольку Россия нарушила договор с Альянсом. В договоренностях с 1997 года речь шла о том, что РФ не будет нападать на соседние государства и проводить консультации с НАТО.

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