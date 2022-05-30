В Мелитополе прогремел мощный взрыв: ранена племянница коллаборанта Балицкого

Сегодня, 30 мая, около восьми часов утра в центре Мелитополи раздался мощный взрыв. Есть несколько пострадавших, среди которых – племянница коллаборациониста Евгения Балицкого.

В настоящее время место взрыва оцепили российские военные.

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

Сработало взрывное устройство на дистанционном управлении в автомобиле "Мерседес" за кафе "Шторм" вблизи центральной площади. Известно, что среди пострадавших — племянница фейкового главы Запорожской области Евгения Балицкого — Евгения Зайцева. Женщина работает на оккупантов членом военно-гражданской администрации Мелитополя.

Евгения Зайцева получила ранение грудной клетки. По предварительным данным, пострадали еще два человека – парень, получивший ранение головы и женщина.

Сейчас площадь Победы оцеплена оккупантами. Криминалисты изучают сверток во внутреннем дворе.

Также утром центральный проспект в районе Университетской улицы был оцеплен. Горожане не могли пользоваться транспортом из-за инцидента.

Впоследствии росгвардейцы, полиция и военные обнаружили на тротуаре подозрительный пакет и проверяли его содержимое.

"Российские захватчики изрядно испугались, по улицам ездит военная техника. Окружена центральная площадь. Именно на площади, у ДК "Шевченко", расположена так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов", — сообщили журналисты издания.

После взрыва в городе сработали сирены тревоги.

Фото: ria-m.tv

Напомним, что СБУ сообщила Балицкому подозрение в коллаборационизме. К слову, Балицкий – бывший нардеп от "Партии регионов". В 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока". Следовательно, воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбиции.

Что говорят Мелитопольцы о том, как оккупанты меняют украинский город

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