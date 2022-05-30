НБУ продал рекордный объем валюты с начала войны

Национальный банк Украины за рабочую неделю (с 23 по 27 мая) продал на межбанковском валютном рынке $1,43 млрд и купил $7,5 млн.

Показатель превысил результат середины марта 2020 года, когда во время острой фазы коронавируса НБУ продал на межбанке $1,09 млрд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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За неделю отрицательное сальдо интервенций составило чуть более $1,42 млрд. При этом продажи валюты стали рекордными, превысив показатель середины марта 2020 года, когда во время острой фазы пандемии коронавируса НБУ продал на межбанке $1 млрд 88 млн.

В целом с начала года регулятор купил на межбанке более $1,8 млрд и 110,97 млн евро. При этом было продано более $8,5 млрд и 1,78 млрд евро. Отрицательное сальдо интервенций составило $6,74 млрд и 1,67 млрд евро.

С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению, однако с рядом ограничений. В частности, банк может производить продажу наличной валюты в пределах разницы между общим объемом покупки и объемом продажи им наличной валюты.

Безналичная продажа валюты банками физическим лицам и дальше запрещена, кроме отдельных исключений. Для недопущения неконтролируемого выведения капитала за границу Национальный банк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов.

21 мая Нацбанк упразднил ограничение цены на наличный курс. До этого банкам запрещалось продавать наличные дороже, чем 32,2 грн/долл, была формула "официальный курс плюс 10%". Но сохранил ограничения для курсообразования на межбанке, цена доллара не может превышать официальный курс более чем на 1%.

НБУ пока еще не планирует отпускать курс. Отказ от фиксации курса будет рассмотрен после окончания горячей фазы войны.

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