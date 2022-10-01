"Влада вождя захиталася": Арестович пояснив реакцію Кадирова і Пригожина на поразку РФ у Лимані

Після поразки російських військ у Лимані на Донеччині, голова Чечні Рамзан Кадиров та творець ПВК "Вагнера" Євген Пригожин "наїхали" на Генштаб та Міноборони РФ. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася.

Таку думку радник Офісу президента Олексій Арестович висловив у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Кадиров і Пригожин наїхали на генерала Лапіна, на Генеральний штаб і на Міністерство оборони. А з цього випливає багато наслідків. Привілей призначати винного – це тільки у вождів. А чому вони призначають винного, коли ще вождь не висловився? Значить, влада вождя захиталася", – сказав Арестович.

"Двоє утримувачів найбільших приватних армій дозволяють собі наїжджати на Генеральний штаб країни, в якої основна ставка – на військову силу. При чому один із них – формально голова суб’єкта федерації, яких є 86 штук. А інший – узагалі незрозуміло хто. Чувак, який їздить по зонах. А держава, зауважте, воююча. Ну, що б зробила нормальна армія для нормальної держави? Згодували б їхні яйця вже до вечора. Правильно? Нічого близько такого немає і, мабуть, не буде", – розповів радник ОП.

Арестович також пояснив, що звинувачення з боку Кадирова та Пригожина на адресу військових, коли ті ще не зазнали остаточної поразки, підривають Російську державу, яка воює.

"Російська армія після двох перших прильотів у щелепу більш-менш серйозних – ще ж навіть не нокдаун. Їх водить, але ще не коліна не стали, ще все попереду. Починається пряме звинувачення керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу. Це означає дуже важливу річ – наші прогнози збулися. Ми говорили ще у квітні, що так і буде. Друге – що винними опиняться військові. Третє – російська влада пішла врознос і Путін не контролює відносини між суб’єктами військово-політичного керівництва різних рівнів. Тому що вони дозволяють собі публічну перепалку. Це те, що категорично не можна робити. І будь-який свідомий державник, ненавидячи свого опонента, конкурента, ворога, ніколи публічно не винесе це. Тому що він підриває державу. Той, хто так робить, беззаперечний довбо*об", – розповів радник ОП.

Нагадаємо, українська армія 1 жовтня взяла під свій контроль Лиман на Донеччині, звільнивши місто від окупантів.

Через поразку окупантів у Лимані Кадиров посипав звинуваченнями на адресу генерала Олександра Лапіна, який керував обороною міста. Голова Чечні також закликав вжити жорсткіші заходи – оголосити воєнний стан в РФ, а також вдарити по Україні ядерною зброєю.

Епоха Росії закінчується - у них зникне все; що буде з Україною - Романенко і Устенко

Читайте також: