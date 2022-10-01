Правильне харчування в жовтні та основні продукти сезону: поради дієтологині

Восени варто змінити не лише гардероб, але й свій раціон. Він повинен повністю відповідати осіннім потребам організму. Як слід харчуватися в жовтні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відома дієтологиня Наталія Самойленко поділилася з читачами ELLE Україна секретами, як слід харчуватися в жовтні, щоб зміцнити свій імунітет та не набрати зайвої ваги в холодну пору.

Правильне харчування в жовтні: основні правила

Щоб збагатити свій щоденний раціон поживними і корисними елементами, необхідно запам'ятати кілька простих правил, як слід харчуватися в жовтні:

Додайте до їжі спеції - можна навіть використовувати гострі, якщо немає протипоказань. Вони позитивно впливають на мікроциркуляцію, а тому тіло швидше зігрівається.

- можна навіть використовувати гострі, якщо немає протипоказань. Вони позитивно впливають на мікроциркуляцію, а тому тіло швидше зігрівається. Вживайте сезонні фрукти та овочі - восени природа дарує нам щедрий урожай продуктів, які варто додати до свого раціону.

- восени природа дарує нам щедрий урожай продуктів, які варто додати до свого раціону. Тіште себе теплими напоями - краще робити це в перервах між основними прийманнями їжі. Наприклад, імбирний чай або чай зі спеціями допоможе навіть провести якісну профілактику простудних захворювань.

- краще робити це в перервах між основними прийманнями їжі. Наприклад, імбирний чай або чай зі спеціями допоможе навіть провести якісну профілактику простудних захворювань. Не забувайте про теплі супи - вони не лише ситні і поживні, але й чудово зігрівають.

- вони не лише ситні і поживні, але й чудово зігрівають. Додайте до щоденного раціону 1-2 порції білкової їжі - наприклад, рибу, м'ясо птиці, тофу, бобові, яйця, гриби тощо.

- наприклад, рибу, м'ясо птиці, тофу, бобові, яйця, гриби тощо. Не бійтеся жирів - це основне джерело ситості восени. Однак, вибирайте правильні жири - гарбузове насіння, оливкова олія, оливки, горішки, авокадо, сало.

- це основне джерело ситості восени. Однак, вибирайте правильні жири - гарбузове насіння, оливкова олія, оливки, горішки, авокадо, сало. Не варто зловживати спиртними напоями - якщо ви пішли на вечірку, краще обирайте вино. Також варто правильно розрахувати оптимальну дозу в залежності від маси тіла (на 1 кг тіла 1-2 г алкоголю).

Сезонні продукти в жовтні

Сезонні продукти в жовтні / Фото: ТСН.ua

Основними сезонними продуктами в жовтні є:

помідори;

морква;

гарбуз;

цвітна капуста;

ріпа;

волоський горіх;

гарбузове насіння;

цибуля порей;

бруква;

топінамбур;

броколі;

фундук;

лісові горіхи;

насіння льону;

шпинат;

мангольд;

яблука;

інжир;

груші;

виноград.

Пам'ятайте, щоб покращити своє самопочуття в осінню пору, достатньо всього лише слідкувати за своїм раціоном.