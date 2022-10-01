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Правильне харчування в жовтні та основні продукти сезону: поради дієтологині

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Правильне харчування в жовтні та основні продукти сезону: поради дієтологині

Правильне харчування в жовтні та основні продукти сезону: поради дієтологині / Фото: Pexels

Восени варто змінити не лише гардероб, але й свій раціон. Він повинен повністю відповідати осіннім потребам організму. Як слід харчуватися в жовтні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відома дієтологиня Наталія Самойленко поділилася з читачами ELLE Україна секретами, як слід харчуватися в жовтні, щоб зміцнити свій імунітет та не набрати зайвої ваги в холодну пору.

Правильне харчування в жовтні: основні правила

Щоб збагатити свій щоденний раціон поживними і корисними елементами, необхідно запам'ятати кілька простих правил, як слід харчуватися в жовтні:

  • Додайте до їжі спеції - можна навіть використовувати гострі, якщо немає протипоказань. Вони позитивно впливають на мікроциркуляцію, а тому тіло швидше зігрівається.
  • Вживайте сезонні фрукти та овочі - восени природа дарує нам щедрий урожай продуктів, які варто додати до свого раціону.
  • Тіште себе теплими напоями - краще робити це в перервах між основними прийманнями їжі. Наприклад, імбирний чай або чай зі спеціями допоможе навіть провести якісну профілактику простудних захворювань.
  • Не забувайте про теплі супи - вони не лише ситні і поживні, але й чудово зігрівають.
  • Додайте до щоденного раціону 1-2 порції білкової їжі - наприклад, рибу, м'ясо птиці, тофу, бобові, яйця, гриби тощо.
  • Не бійтеся жирів - це основне джерело ситості восени. Однак, вибирайте правильні жири - гарбузове насіння, оливкова олія, оливки, горішки, авокадо, сало.
  • Не варто зловживати спиртними напоями - якщо ви пішли на вечірку, краще обирайте вино. Також варто правильно розрахувати оптимальну дозу в залежності від маси тіла (на 1 кг тіла 1-2 г алкоголю).

Сезонні продукти в жовтні

Сезонні продукти в жовтні / © ТСН.ua
Сезонні продукти в жовтні / Фото: ТСН.ua

Основними сезонними продуктами в жовтні є:

  • помідори;
  • морква;
  • гарбуз;
  • цвітна капуста;
  • ріпа;
  • волоський горіх;
  • гарбузове насіння;
  • цибуля порей;
  • бруква;
  • топінамбур;
  • броколі;
  • фундук;
  • лісові горіхи;
  • насіння льону;
  • шпинат;
  • мангольд;
  • яблука;
  • інжир;
  • груші;
  • виноград.

Пам'ятайте, щоб покращити своє самопочуття в осінню пору, достатньо всього лише слідкувати за своїм раціоном.

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