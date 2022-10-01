Правильне харчування в жовтні та основні продукти сезону: поради дієтологині

Восени варто змінити не лише гардероб, але й свій раціон. Він повинен повністю відповідати осіннім потребам організму. Як слід харчуватися в жовтні - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Відома дієтологиня Наталія Самойленко поділилася з читачами ELLE Україна секретами, як слід харчуватися в жовтні, щоб зміцнити свій імунітет та не набрати зайвої ваги в холодну пору.
Правильне харчування в жовтні: основні правила
Щоб збагатити свій щоденний раціон поживними і корисними елементами, необхідно запам'ятати кілька простих правил, як слід харчуватися в жовтні:
- Додайте до їжі спеції - можна навіть використовувати гострі, якщо немає протипоказань. Вони позитивно впливають на мікроциркуляцію, а тому тіло швидше зігрівається.
- Вживайте сезонні фрукти та овочі - восени природа дарує нам щедрий урожай продуктів, які варто додати до свого раціону.
- Тіште себе теплими напоями - краще робити це в перервах між основними прийманнями їжі. Наприклад, імбирний чай або чай зі спеціями допоможе навіть провести якісну профілактику простудних захворювань.
- Не забувайте про теплі супи - вони не лише ситні і поживні, але й чудово зігрівають.
- Додайте до щоденного раціону 1-2 порції білкової їжі - наприклад, рибу, м'ясо птиці, тофу, бобові, яйця, гриби тощо.
- Не бійтеся жирів - це основне джерело ситості восени. Однак, вибирайте правильні жири - гарбузове насіння, оливкова олія, оливки, горішки, авокадо, сало.
- Не варто зловживати спиртними напоями - якщо ви пішли на вечірку, краще обирайте вино. Також варто правильно розрахувати оптимальну дозу в залежності від маси тіла (на 1 кг тіла 1-2 г алкоголю).
Сезонні продукти в жовтні
Основними сезонними продуктами в жовтні є:
- помідори;
- морква;
- гарбуз;
- цвітна капуста;
- ріпа;
- волоський горіх;
- гарбузове насіння;
- цибуля порей;
- бруква;
- топінамбур;
- броколі;
- фундук;
- лісові горіхи;
- насіння льону;
- шпинат;
- мангольд;
- яблука;
- інжир;
- груші;
- виноград.
Пам'ятайте, щоб покращити своє самопочуття в осінню пору, достатньо всього лише слідкувати за своїм раціоном.