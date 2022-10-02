Потап розповів, як на весіллі в Ізраїлі, де він був, у сусідню будівлю потрапила ракета

Потап був запрошений на весілля в Ізраїлі і поруч з рестораном, де відбувалося свято, влучила ракета.

Продюсер і тренер "Голосу країни-12" зізнався, що був впевнений, що тоді весілля перенесуть і був приголомшений, коли за декілька годин євреї продовжили святкувати:

"Колись в Ізраїлі я був на одному весіллі в ресторані і в сусідню будівлю потрапила ракета. Я був впевнений, що весілля, щонайменше, перенесуть. Але я помилився… Загартовані війною євреї продовжили святкувати вже за декілька годин (сильно ніхто не постраждав, Слава Богу). Я їх запитав, чого ви не скасували, або не перенесли свято і ось, що мені відповів батько нареченої: "Вони, наші вороги, цього і хочуть, щоб ми зупинились, щоб життя завмерло, щоб ми боялись. Саме тому ми будемо продовжувати святкувати життя!" – пригадав Потап.

Репер зізнався, що тоді ця ситуація його дуже приголомшила. Тепер же, каже продюсер, він захоплюється нашими героями на передовій, волонтерами і усіма українцями, дух яких нікому нізащо не зламати:

"Попри будь що, ми відбудовуємо мости і домівки, збираємо на супутники, рятуємо життя, боремось на передовій і в тилу і живемо! Як би це важко зараз не було, крізь сльози, крізь біль і кров, заради всіх, хто поклав своє життя за нас! Коли кожен в країні буде продовжувати свою справу, на своєму місці з думкою про перемогу, з допомогою армії – ми вистоїмо, ми переможемо! Тому "Голосу країни" бути! Хай звучить українська пісня, най побачимо себе до війни, нехай відчуємо якими ми стали і яку країну і музику побудуємо!" – наголосив Потап.

Зазначимо, що вже сьогодні, 2 жовтня о 21:00 на каналі ТЕТ покажуть перший епізод "Голосу країни" після початку повномасштабної війни. Яким він буде – читайте у нашому матеріалі.

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