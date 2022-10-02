Аліна Гросу вперше показала, який вигляд має після новин про проблеми зі здоров'ям

Українська співачка Аліна Гросу на певний час була змушена зробити перерву у творчості через проблеми зі здоров'ям.

Аж от, схоже, Аліні Гросу стало краще, і вона вийшла на зв'язок з шанувальниками.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила свої свіжі фотографії, зроблені під час нещодавньої фотосесії. На кадрах Аліна позує у блакитній комбінації – топі з довгими рукавами та спідниці. Артистка усміхається і грайливо дивиться у камеру.

Ці світлини Гросу супроводила текстом з її останньої композиції "Лужок", у якій співачка підняла таку важливу тему сьогодення – всиновлення дітей.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що раді бачити свою кумирку здоровою та усміхненою: "Яка ви чарівна і справжня", "дуже скучили за вами", "як добре, що з вами все гаразд", "яка красунечка".

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що наприкінці серпня Аліна Гросу поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистці було настільки зле протягом двох тижнів, що вона навіть потрапила до лікарні. Аліна вийшлана зв'язок з фанами після наркозу. Співачка заспокоїла шанувальників, що переживати за неї не варто і вона поступово одужує.

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