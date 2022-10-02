Аліна Гросу вперше показала, який вигляд має після новин про проблеми зі здоров'ям

Українська співачка Аліна Гросу на певний час була змушена зробити перерву у творчості через проблеми зі здоров'ям.
Аж от, схоже, Аліні Гросу стало краще, і вона вийшла на зв'язок з шанувальниками.
На сторінці в Instagram виконавиця запостила свої свіжі фотографії, зроблені під час нещодавньої фотосесії. На кадрах Аліна позує у блакитній комбінації – топі з довгими рукавами та спідниці. Артистка усміхається і грайливо дивиться у камеру.
Ці світлини Гросу супроводила текстом з її останньої композиції "Лужок", у якій співачка підняла таку важливу тему сьогодення – всиновлення дітей.
Своєю чергою, шанувальники зазначили, що раді бачити свою кумирку здоровою та усміхненою: "Яка ви чарівна і справжня", "дуже скучили за вами", "як добре, що з вами все гаразд", "яка красунечка".
Нагадаємо, що наприкінці серпня Аліна Гросу поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистці було настільки зле протягом двох тижнів, що вона навіть потрапила до лікарні. Аліна вийшлана зв'язок з фанами після наркозу. Співачка заспокоїла шанувальників, що переживати за неї не варто і вона поступово одужує.
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