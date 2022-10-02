Конституційний суд РФ схвалив "приєднання" окупованих територій України: що відомо

Конституційний суд Російської Федерації підтримав присвоєння окупованих територій України - "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

Щобільше - у Росії вже призначили "вибори" до "парламентів" окупованих територій України. Заплановано, що відбудуться вони у вересні 2023-го.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Зазначається, що, за ухвалою Конституційного суду, "ЛДНР" увійшли до складу РФ у статусі "республік". Російська мова вважається "державною".

Своєю чергою, тимчасово захоплені території Запорізька та Херсонська області вважаються "прийнятими" до складу Росії як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами". Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей стали "губернаторами".

Крім того, грошової одиницею буде російський рубль. Втім, до 31 грудня при розрахунках допускатиметься обіг гривні.

Зазначається, що диктатор Володимир Путін призначить так званих "т.в.о чотирьох нових регіонів" протягом десяти днів від дня прийняття до складу РФ. "Фюрер" вніс до Держдуми "проєкти конституційних законів" щодо прийняття до складу Росії "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

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