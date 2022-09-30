Спроба Путіна анексувати території України: як реагує світ на рішення президента Росії

Після підписання президентом Росії Володимиром Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду.

ТСН.ua зібрав реакцію світових лідерів на спробу анексії частини України.

ОБСЄ

Так, ОБСЄ засудила спробу анексії українських територій Путіним. Про це заявили чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Польщі Збігнєв Рау та ще низка чиновників.

"Незаконна анексія суверенної української території, про яку сьогодні заявив президент Росії Володимир Путін, є неприйнятною. Він руйнує принцип територіальної цілісності, який лежить в основі основоположних принципів ОБСЄ та міжнародного порядку", – заявили в організації та закликали РФ вивести всі війська з України.

США

Не забарилися з реакцією і в США. Там запровадили санкції проти Росії майже одразу після виступу Путіна.

Так, під нові американські санкції потрапили 14 осіб із військово-промислового комплексу РФ, два лідери центробанку країни, члени сімей високопосадовців і 278 членів законодавчого органу "за сприяння фіктивним референдумам Росії та спробу анексії суверенної української території".

Своєю чергою президент США Джо Байден різко засудив російську "шахрайську" спробу анексії.

"Росія порушує міжнародне право, топче Статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до мирних націй", – сказав Байден, додавши, що ці дії "не мають легітимності".

Він наголосив, що США продовжуватимуть "завжди шанувати міжнародно визнані кордони України".

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава продовжить підтримувати Україну у війні проти РФ та наголосив, що спроба анексії українських територій – це свідчення того, що компроміс з Росією неможливий.

"Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна дія Кремля – це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією", – наголосив Дуда.

Велика Британія

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що цивілізований світ не дозволить Росії колонізувати Україну та ніколи не визнає фейкові референдуми, а підтримуватиме ЗСУ у війні проти окупантів.

"Володимире Путіне, ваша промова – це шахрайство і ганьба", – написав політик.

Євросоюз

Усі 27 країн Євросоюзу рішуче розкритикували РФ за спробу анексії територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна", – йдеться в заяві.

У Брюсселі водночас заявили про непохитну фінансову та військову підтримку для України та анонсували нові санкції проти РФ.

Канада

Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. Під обмеження потрапили представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

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