Зеленський провів термінове засідання РНБО: які питання на ньому обговорювали

Під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.

В Офісі президента повідомили, які питання розглянули члени РНБО.

Так, там заявили, що на засіданні йшлося про чергові спроби анексії території України та ескалацію збройної агресії з боку Російської Федерації.

Було заслухано інформацію голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, т. в. о. голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам країни-агресорки анексувати українські території, зазначили в ОП.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева поінформували учасників засідання про так зване голосування, яке проводила Росія на тимчасово окупованих територіях України. Наголошувалося, що під час фейкових "референдумів" відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, також провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про актуальну ситуацію на фронті.

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