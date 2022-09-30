Спроба колонізувати Україну: Борис Джонсон звернувся до диктатора Путіна

Цивілізований світ не дозволить Росії колонізувати Україну та ніколи не визнає фейкові референдуми, а підтримуватиме українських захисників у війні проти окупантів.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Володимире Путіне, ваша промова - це шахрайство і ганьба. Світ ніколи не повинен сприймати ваші фіктивні референдуми чи вашу жорстоку та незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України і підтримуватимемо його, не здригаючись, допоки його країна не стане цілою та вільною", - написав Джонсон.

Vladimir Putin your speech is a fraud and a disgrace. The world must never accept your sham referendums or your cruel and illegal attempt to colonise Ukraine. We stand with the people of Ukraine and will support them without flinching until their country is whole and free. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 30, 2022

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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