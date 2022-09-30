Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спроба колонізувати Україну: Борис Джонсон звернувся до диктатора Путіна

Дата публікації
Перегляди
3218
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спроба колонізувати Україну: Борис Джонсон звернувся до диктатора Путіна

Скриншот з відео

Промова російського диктатора Володимира Путіна - це шахрайство та ганьба.

Цивілізований світ не дозволить Росії колонізувати Україну та ніколи не визнає фейкові референдуми, а підтримуватиме українських захисників у війні проти окупантів. 

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. 

"Володимире Путіне, ваша промова - це шахрайство і ганьба. Світ ніколи не повинен сприймати ваші фіктивні референдуми чи вашу жорстоку та незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України і підтримуватимемо його, не здригаючись, допоки його країна не стане цілою та вільною", - написав Джонсон. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів". 

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО. 

Читайте також:

Зеленський терміново звернувся до українців через заяву Путіна

Зеленський терміново звернувся до українців через заяву Путіна

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація