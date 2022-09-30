Україна подає заявку на вступ до НАТО - Зеленський

Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеним порядком. Українська армія вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридичний складник.

Про це під час свого звернення сказав президент Володимир Зеленський.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО", - сказав президент України.

Нагадаємо, Залужний провів розмову із головнокомандувачем військ НАТО.

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