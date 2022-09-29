НАТО може вступити у війну проти РФ: у Польщі назвали умову

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що НАТО може ввести свої війська на територію України у разі ядерного удару Росії.
Голова МЗС Польщі запевнив, що світ рішуче, за згодою зі США, відповість на потенційний ядерний удар Росії по Україні.
Про це полький дипломат сказав в інтерв'ю на радіо RMF FM.
За його словами, якщо РФ все ж наважиться і вдарить по Україні ядерною зброєю, то відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелася б до загальноприйнятої відповіді в Україні", тобто вона була б такою, про яку раніше говорив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Це не можна виключати, але слід також сказати, що це не буде необхідною процедурою, тому що може бути використана звичайна зброя, наприклад, авіація або відповідні ракети, і не обов’язково з української землі", - відповід Збігнев на запитання журналіста, чи може НАТО ввести свої війська на територію України у разі застовання РФ ядерної зброї.
Як раніше повідомляли, за даними західної розвідки, ймовірність застосування російським диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї по Україні є найвищою від 24 лютого, але все ще малоймовірною.
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