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НАТО може вступити у війну проти РФ: у Польщі назвали умову

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НАТО може вступити у війну проти РФ: у Польщі назвали умову

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау повідомив, що НАТО може ввести свої війська на територію України у разі ядерного удару Росії.

Голова МЗС Польщі запевнив, що світ рішуче, за згодою зі США, відповість на потенційний ядерний удар Росії по Україні. 

Про це полький дипломат сказав в інтерв'ю на радіо RMF FM.

За його словами, якщо РФ все ж наважиться і вдарить по Україні ядерною зброєю, то відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелася б до загальноприйнятої відповіді в Україні", тобто вона була б такою, про яку раніше говорив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Це не можна виключати, але слід також сказати, що це не буде необхідною процедурою, тому що може бути використана звичайна зброя, наприклад, авіація або відповідні ракети, і не обов’язково з української землі", - відповід Збігнев на запитання журналіста, чи може НАТО ввести свої війська на територію України у разі застовання РФ ядерної зброї. 

Як раніше повідомляли, за даними західної розвідки, ймовірність застосування російським диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї по Україні є найвищою від 24 лютого, але все ще малоймовірною.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3077
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