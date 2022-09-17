У німецькому Бундесвері виступили проти постачання військової допомоги Україні

Саме тому в Бундесвері виступають проти продовження військової допомоги українським Збройним силам. Мовляв, кожне нове постачання послаблює Збройн сили Німеччини.

Про це повідомив глава Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер в інтерв'ю для RND.

"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити, наприклад, постачання бойових машин піхоти із запасів нашої промисловості", - заявив він.

Втім, переконаний Вюстнер, це тягне за собою негативні наслдки. Мовляв, подальша допомога, яку назвали "канібалізацією військ Німеччини", веде до ослаблення Бундесверу.

"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!", - заяви Вюстнер.

Нагадаємо, раніше німецький міністр економіки Роберт Габек обіцяв, що Німеччина буде продовжувати надавати зброю Україні для боротьби з агресоркою Росією. За його словами, постачання завжди координуватимуться в межах НАТО.

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