У німецькому Бундесвері виступили проти постачання військової допомоги Україні

Зброні сили Німеччини незадоволені постачанням озброєння до України.
Саме тому в Бундесвері виступають проти продовження військової допомоги українським Збройним силам. Мовляв, кожне нове постачання послаблює Збройн сили Німеччини.
Про це повідомив глава Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер в інтерв'ю для RND.
"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити, наприклад, постачання бойових машин піхоти із запасів нашої промисловості", - заявив він.
Втім, переконаний Вюстнер, це тягне за собою негативні наслдки. Мовляв, подальша допомога, яку назвали "канібалізацією військ Німеччини", веде до ослаблення Бундесверу.
"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!", - заяви Вюстнер.
Нагадаємо, раніше німецький міністр економіки Роберт Габек обіцяв, що Німеччина буде продовжувати надавати зброю Україні для боротьби з агресоркою Росією. За його словами, постачання завжди координуватимуться в межах НАТО.
Читайе також:
- Шольц пообіцяв збільшити постачання зброї Україні після виступу Кличка у Потсдамі
- Політична смерть: експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію
- "Наша підтримка залишиться незламною": у НАТО зробили заяву щодо України