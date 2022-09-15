Німецький міністр запевняє, що Берлін надалі постачатиме зброю до України

Німеччина буде продовжувати надавати зброю Україні для боротьби з агресоркою Росією.

Пообіцяв подальше постачання озброєння німецький міністр економіки Роберт Хабек. За його словами, постачання завжди координуватимуться в межах НАТО.

Про це він сказав на полях обговорень G7 у Бранденбурзі, пише Spiegel.

"Більше зброї піде в Україну", - наголосив німецький міністр.

Хабек також зауважив, що країни G7 теж хочуть "своєї карти інвестиційних можливостей" для України. Для цього відповідні торгово-промислові палати мають об'єднати свої висновки і таким чином, полегшити іноземним компаніям залучення до країни.

Як повідомлялося, від 12 вересня Німеччина доправила до України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм.

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