Оточення Путіна буде домовлятися про капітуляцію - ексміністр

Оточення президента Росії Володимира Путіна незабаром почне вести за його спиною перемовини з Заходом про капітуляцію, оскільки вони розуміють, що Путін штовхає РФ до катастрофи.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко на Youtube-каналі ТСН.

За його словами, "з того, що відбувається навколо, можна зробити висновки, що ситуація для Путіна стає все складнішою".

"У нас дуже часто говорять - ну от, ще трошки і повстане "вєлікій русскій народ". Мені здається, це абсолютна фантазія. "Вєлікій русскій народ" звик жити у рабстві, коритися царю-батюшці, слухатися його від першого до останнього слова, але до того моменту, поки цар-батюшка демонструє успіхи... В той момент, коли цар-батюшка отримує серйозні ляпаси, "глибинний народ" починає сумніватися в тому, що цар-батюшка істинний... І тут вступає в силу вже не російський народ, а ота камарилья Путіна, яка чудово розуміє, що він веде Росію до катастрофи", - пояснив ексміністр.

Як зазначив Огризко, найголовніша інтрига полягатиме в тому, як швидко ця група навколо Путіна почне за його спиною домовлятися з Заходом про форму капітуляції.

"Якою вона буде - питання. Але я думаю, це зараз найоб'єктивніший можливий хід подій. Його просто будуть усувати, продавати, здавати для того, щоб для панівної групи людей, які мають гроші і хочуть жити по-західному... зберегти свої можливості й статки, можливість жити і процвітати на Заході. Думаю, зараз власне йдеться про це", - вважає він.

На думку ексглави МЗС, така капітуляція перед Заходом може включати можливість "відступу від України, від Молдови, від Грузії, виходу з Сирії, припинення тих речей, які Росія робить в Африці і в інших країнах".

Нагадаємо, що в Росії вже навіть представники влади починають публічно висловлювати невдоволення політикою Володимира Путіна. На початку вересня група депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до Держдуми РФ з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента. Вони звинувачують очільника Кремля у державній зраді. Вони зазначили, що рішення Путіна про початок війни призвело до:

1) загибелі російських військових,

2) проблем у російській економіці,

3) розширення НАТО (кордон з НАТО збільшився у 2 рази).

В результаті депутатів викликали до поліції, на кількох склали протоколи про "дискредитацію" армії.

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