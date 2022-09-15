Окружение Путина будет договариваться о капитуляции – экс-министр

Окружение президента России Владимира Путина в скором времени начнет вести за его спиной переговоры с Западом о капитуляции, поскольку они понимают, что Путин толкает РФ к катастрофе.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на Youtube-канале ТСН.

По его словам, "из происходящего вокруг можно сделать выводы, что ситуация для Путина становится все сложнее".

"У нас очень часто говорят — ну вот, еще немного и восстанет "великий русский народ". Мне кажется, это абсолютная фантазия. "Великий русский народ" привык жить в рабстве, повиноваться царю-батюшке, слушаться его от первого до последнего слова, но до того момента, пока царь-батюшка демонстрирует успехи... В тот момент, когда царь-батюшка получает серьезные оплеухи, "глубинный народ" начинает сомневаться в том, что царь-батюшка истинный... И здесь вступает в силу уже не российский народ, а та камарилья Путина, которая прекрасно понимает, что он ведет Россию к катастрофе", — пояснил экс-министр.

Как отметил Огрызко, самая главная интрига будет заключаться в том, как быстро эта группа вокруг Путина начнет за его спиной договариваться с Западом о форме капитуляции.

"Какой она будет — вопрос. Но я думаю, это сейчас самый объективный возможный ход событий. Его просто будут устранять, продавать, сдавать для того, чтобы для господствующей группы людей, у которых есть деньги и которые хотят жить по-западному... сохранить свои возможности и состояние, возможность жить и процветать на Западе. Думаю, сейчас собственно речь идет об этом", — считает он.

По мнению экс-главы МИД, такая капитуляция перед Западом может включать возможность "отступления от Украины, Молдовы, Грузии, выхода из Сирии, прекращения тех вещей, которые Россия делает в Африке и в других странах".

Напомним, что в России уже даже представители власти начинают публично выражать недовольство политикой Владимира Путина. В начале сентября группа депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в Госдуму РФ с предложением отстранить Путина от должности президента. Они обвиняют главу Кремля в государственной измене. Они отметили, что решение Путина о начале войны привело к:

1) гибели российских военных,

2) проблемам в российской экономике,

3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза).

В результате депутатов вызвали в полицию, на нескольких составили протоколы о "дискредитации" армии.

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