В Мелитополе прогремели громкие взрывы – мэр города

Федоров сообщил, что на место событий поехали "скорые".
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели громкие взрывы.
Об этом 15 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.
"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. В ту сторону уже мчатся "скорые". Поэтому подсчитываем потери врага", — написал он.
Следует отметить, что 13 сентября Федоров заявил, что российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 204-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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