У Мелітополі пролунали гучні вибухи - мер міста

Федоров повідомив, що на місце подій поїхали "швидкі".

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи.

Про це 15 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Щойно: 2 гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать "швидкі". Тож підраховуємо втрати ворога", - написав він.

Варто зазначити, що 13 вересня Федоров заявив, що російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 204-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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