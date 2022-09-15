В Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию

Вблизи румынского города Муреш сошел с рельсов товарный поезд с украинским зерном. В результате аварии два вагона вылетели из железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось.

Полиция не исключает диверсию

Об этом передает Gospodarkamorska.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи румынского города Муреш, когда товарный поезд с украинским зерном сошел с рельсов. В результате аварии два вагона перевернулись на бок. В связи с чем из вагонов высыпалось несколько тонн зерна.

Следователи рассматривают несколько причин происшествия, в частности нарушение тяги железной дороги и диверсию.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании экспорта украинского зерна. Соглашение начало работу 1 августа и срок его действия составляет 120 дней.

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