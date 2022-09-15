Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Кухар" Путіна Пригожин вводить "сталінський" метод вербування і стає обличчям війни - ISW

Дата публікації
Перегляди
106
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Кухар" Путіна Пригожин вводить "сталінський" метод вербування і стає обличчям війни - ISW

Фото: Associated Press

Російський олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" стає обличчям російської війни.

Наближений до президента-диктатора Володимира Путіна олігарх, якого називають "кухарем" "фюрера", вводить "сталінський" метод вербування найманців для участі у "спецоперації". Це дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію в країні.

Про це повідомляють аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті ISW.

Російський військовий кореспондент і Максим Фомін із псевдонім Владлен Татарський стверджував, мовляв, говорив з олігархом Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Аналтики вважають, що зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Москва намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що російське Міноборони не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування.

Як повідомлялося, Пригожин, якого називають кухарем Путіна, вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

Читайте також:

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація