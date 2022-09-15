"Кухар" Путіна Пригожин вводить "сталінський" метод вербування і стає обличчям війни - ISW

Наближений до президента-диктатора Володимира Путіна олігарх, якого називають "кухарем" "фюрера", вводить "сталінський" метод вербування найманців для участі у "спецоперації". Це дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію в країні.

Про це повідомляють аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті ISW.

Російський військовий кореспондент і Максим Фомін із псевдонім Владлен Татарський стверджував, мовляв, говорив з олігархом Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Аналтики вважають, що зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Москва намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що російське Міноборони не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування.

Як повідомлялося, Пригожин, якого називають кухарем Путіна, вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

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