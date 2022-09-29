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Що відбувається на фронтах України: опублікована мапа бойових дій

Дата публікації
Перегляди
1956
Час на прочитання
1 хв
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Що відбувається на фронтах України: опублікована мапа бойових дій

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Британське Міноборони опублікувало 29 вересня свіжу мапу бойових дій в Україні, де зображена ситуація на фронтах.

ЗСУ продовжують свій контрнаступ. Особливих змін на фронті не зафіксовано.

Відповідна мапа викладена у Twitter-акаунті британського відомства.

Так, на мапі позначено, що українські військові ведуть контрнаступальні дії у районі Ізюму на Харківщині та та Лимана на Донеччині.

Також на мапі позначені як спірні території райони Запоріжжя, Миколаєва та Кривого Рогу.  

Нагадаємо, за оцінками експертів американського Інституту вивчення війни, російські війська у Лимані потрапили в оточення ЗСУ і поразка ворога на цьому напрямку неминуча.

А в Центрі стратегічних комунікацій поінформували, що українські захисники вже почали звільняти Луганщину від окупантів. Крім того, в українському полоні вже з’явилися щойно мобілізовані росіяни.

Втрати росіян на 29 вересня: мінус 400 загарбників та 33 одиниці важкої техніки

Втрати росіян на 29 вересня: мінус 400 загарбників та 33 одиниці важкої техніки

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1956
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