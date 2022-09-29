Що відбувається на фронтах України: опублікована мапа бойових дій

Британське Міноборони опублікувало 29 вересня свіжу мапу бойових дій в Україні, де зображена ситуація на фронтах.

ЗСУ продовжують свій контрнаступ. Особливих змін на фронті не зафіксовано.

Відповідна мапа викладена у Twitter-акаунті британського відомства.

Так, на мапі позначено, що українські військові ведуть контрнаступальні дії у районі Ізюму на Харківщині та та Лимана на Донеччині.

Також на мапі позначені як спірні території райони Запоріжжя, Миколаєва та Кривого Рогу.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/izDWdfW4As



#StandWithUkraine pic.twitter.com/v09IMy5uZQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 29, 2022

Нагадаємо, за оцінками експертів американського Інституту вивчення війни, російські війська у Лимані потрапили в оточення ЗСУ і поразка ворога на цьому напрямку неминуча.

А в Центрі стратегічних комунікацій поінформували, що українські захисники вже почали звільняти Луганщину від окупантів. Крім того, в українському полоні вже з’явилися щойно мобілізовані росіяни.

Втрати росіян на 29 вересня: мінус 400 загарбників та 33 одиниці важкої техніки

Читайте також: