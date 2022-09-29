"Котел" для ЗС РФ у Лимані неминучий - Інститут вивчення війни

У Лимані на Донеччині російські окупанти потрапили в оточення ЗСУ.

Поразка росіян на цьому напрямку неминуча.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

28 вересня російські військові блогери повідомили про успіхи ЗСУ в районі Лимана. За їхніми словами, українські війська просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману і працюють над завершенням оточення російських військ у цьому місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі.

"Прорив Лиманського "котла", ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання у північній частині Донецької та західної частини Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати російським позиціям вздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Інституту, командування ЗС РФ не змогло встановити інформаційні умови для потенційно неминучої поразки Росії у Лимані, а також не відреагувало на поточні втрати росіян в районі Лимана і не підготувалося до обвалення цієї ділянки лінії фронту, що, ймовірно, ще більше знизить і так низький бойовий дух росіян.

Нагадаємо, що 26 вересня, до Лиману Донецької області прибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування.

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