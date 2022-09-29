"Котел" для ВС РФ в Лимане неизбежен — Институт изучения войны

Поражение россиян в этом направлении неизбежно.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

28 сентября российские военные блогеры сообщили об успехах ВСУ в районе Лимана. По их словам, украинские войска продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления российских войск в этом городе и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе.

"Прорыв Лиманского "котла", вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки в северной части Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецк-Лисичанск", — говорится в сообщении.

По информации Института, командование ВС РФ не смогло установить информационные условия для потенциально неизбежного поражения России в Лимане, а также не отреагировало на текущие потери россиян в районе Лимана и не подготовилось к обрушению этого участка линии фронта, что, вероятно, еще больше снизит и так низкий боевой дух россиян.

Напомним, что 26 сентября в Лиман Донецкой области прибыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования.

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