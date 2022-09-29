НАТО может вступить в войну против РФ: в Польше назвали условие

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что НАТО может ввести свои войска на территорию Украины в случае ядерного удара России.

Глава МИД Польши заверил, что мир решительно, по согласованию с США, ответит на потенциальный ядерный удар России по Украине.

Об этом польский дипломат сказал в интервью радио RMF FM.

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По его словам, если РФ все же решится и ударит по Украине ядерным оружием, то ответ стран НАТО, вероятно, "свелся бы к общепринятому ответу в Украине", то есть он был бы таким, о котором ранее говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это нельзя исключать, но следует также сказать, что это не будет необходимой процедурой, потому что может быть использовано обычное оружие, например авиация или соответствующие ракеты, и не обязательно с украинской земли", — ответ Збигнев на вопросы журналиста, может ли НАТО ввести свои войска на территорию Украины в случае возникновения РФ ядерного оружия.

Как ранее сообщалось, по данным западной разведки, вероятность применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия по Украине является самой высокой от 24 февраля, но все еще маловероятной.

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