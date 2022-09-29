Чи може НАТО втрутитись у війну в Україні - відповідь експерта

Дмитро Васильєв назвав дві ключові причини, які можуть спонукати Альянс включитися у війну.

Політичний експерт Дмитро Васильєв назвав основні причини, через які може НАТО втрутитись у війну в Україні.

Про це експерт повідомив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Чи може НАТО втрутиться у війну в Україні? Якщо буде використана ядерна зброя, так; якщо буде якась, грубо кажучи, аварія на одній з наших атомних станцій і радіація потрапить на європейську територію і територію країн НАТО, так, це друга причина. Це із того, що відбувається зараз, із тих ключових ризиків, які ми бачимо. Я думаю, це ключові, можливо, причини, коли НАТО може включатися", - сказав він.

Нагадаємо, в українській розвідці вважають, що ризик застосування Росією ядерної зброї дуже високий. Україні потрібні протиракетні системи. Окупанти можуть використати тактичну ядерну зброю по всій лінії фронту, щоб унеможливити просування українських військ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також заявив про існування ризиків застосування Росією ядерної зброї. Проте якість та стан такого озброєння викликає запитання.

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