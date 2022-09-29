Может ли НАТО вмешаться в войну в Украине — ответ эксперта

Дмитрий Васильев назвал две ключевые причины, которые могут побудить Североатлантический союз включиться в войну.

Политический эксперт Дмитрий Васильев назвал основные причины, из-за которых НАТО может вмешаться в войну в Украине.

Об этом эксперт сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Может ли НАТО вмешаться в войну в Украине? Если будет использовано ядерное оружие, да; если будет какая-то, грубо говоря, авария на одной из наших атомных станций и радиация попадет на европейскую территорию и территорию стран НАТО, да, это вторая причина. Это из происходящего сейчас, из тех ключевых рисков, которые мы видим. Я думаю, это ключевые, возможно, причины, когда НАТО может включиться", — сказал он.

Напомним, в украинской разведке считают, что риск применения Россией ядерного оружия очень высок. Украине нужны противоракетные системы. Оккупанты могут использовать тактическое ядерное оружие по всей линии фронта, чтобы сделать невозможным продвижение украинских войск.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявил о существовании риска применения Россией ядерного оружия. Однако качество и состояние такого вооружения вызывает вопросы.

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