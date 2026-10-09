Ветеринары назвали места, где не стоит ставить лежанку для собаки

Где поставить лежанку для собаки / © pexels.com

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Неправильно выбранное место может мешать собаке полноценно отдыхать, заставлять ее постоянно реагировать на шум и даже создавать риски для здоровья.

Ветеринары советуют учитывать не только удобство животного, но и температуру в помещении, уровень шума и возможность спокойно уединиться. О том, где лучше расположить собачью лежанку и каких мест следует избегать, рассказываем дальше.

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Где нельзя ставить лежанку для собаки

В коридоре или у входной двери

Коридор может показаться удобным местом для собачьей лежанки, особенно если в квартире немного свободного пространства. Однако это одна из самых удачных зон для постоянного отдыха животного.

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В местах, где члены семьи часто ходят, открывают двери и разговаривают, собака может постоянно отвлекаться. Звуки с подъезда, звонок в дверь и появление незнакомых людей нередко заставляют ее настораживаться.

В результате животному может быть сложнее расслабиться и спокойно уснуть. Поэтому лучше выбрать уютный уголок в комнате, где собака будет чувствовать себя частью семьи, но не будет находиться в центре постоянного движения.

На лестнице и в местах активного передвижения

Не стоит обустраивать спальное место непосредственно у лестницы, на проходе между комнатами или там, где люди регулярно переносят вещи.

Во-первых, собаку могут случайно задеть или потревожить во время отдыха. Во-вторых, лежанка в таком месте может препятствовать передвижению людей и самого животного.

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Особо внимательными следует быть владельцам пожилых собак и животных с проблемами суставов. Им важно иметь легкий и безопасный доступ к месту отдыха, без необходимости прыгать или преодолевать препятствия.

Возле батареи, камина или обогревателя

Тепло может привлекать собаку, особенно в холодное время года. Однако ставить лежанку вплотную к радиатору, камину или другому источнику интенсивного тепла не стоит.

Чрезмерный нагрев может сделать отдых некомфортным, а при определенных условиях создает риск перегрева или ожогов. Также необходимо следить, чтобы животное не могло опрокинуть обогреватель, погрызть кабель или коснуться горячей поверхности.

Лучше всего обустроить спальное место в комнате со стабильной комфортной температурой подальше от опасных приборов.

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У окон, из которых дует, или вентиляционных отверстий

Еще одна неудачная локация — место, где постоянно чувствуется холодный поток воздуха. Это может быть зона у неплотно закрытого окна, балконной двери или вентиляционного проема.

Особо важно учитывать такие условия зимой, когда температура у окон может заметно отличаться от температуры в другой части комнаты.

В то же время, не нужно полностью изолировать собаку от свежего воздуха. Достаточно выбрать место без постоянного сквозняка и резких температурных колебаний.

Под прямыми солнечными лучами

Солнечные лучи помогают согреться, и многие собаки охотно дремлют на освещенном полу. Но если лежанка в течение длительного времени находится под прямым солнцем, она может сильно нагреваться.

Это особенно актуально летом, когда температура в комнате повышается. Животное должно иметь возможность переместиться в тень и выбрать более прохладное место, если ему станет жарко.

Поэтому лучше поставить лежанку там, где есть затененный участок, а солнечное место оставить доступным как дополнительный вариант для отдыха.

Где лучше всего обустроить место для собаки

По словам ветеринаров, универсального места, которое подойдет абсолютно каждой собаке, нет. У животных есть собственные привычки и предпочтения, поэтому важно наблюдать, где именно любимец чаще всего засыпает.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут обустроить комфортное спальное место:

В спокойном уголке гостиной или спальни. Собака сможет отдыхать рядом с семьей, не находясь в центре активного движения. Подальше от сквозняков и источников сильного тепла. Так будет проще поддерживать удобные условия для сна. В месте, до которого легко добраться. Лежанка не должна требовать прыжков, особенно если собака пожилая или имеет проблемы с подвижностью. Там, где животное чувствует себя защищенным. Уголок у стены может помочь собаке расслабиться, если она не любит спать посреди комнаты. В зоне, которую можно при необходимости изменить. Если любимец постоянно выбирает другое место, следует попытаться перенести лежанку туда.

Если собака отдыхает в клетке или специальном вольере, там можно обустроить мягкое спальное место. Важно, чтобы животное имело достаточно пространства, чувствовало себя безопасно и могло свободно выходить, когда это предусмотрено конструкцией и режимом содержания.

Как понять, что собаке не нравится ее лежанка

Даже дорогая и мягкая лежанка может оставаться пустой, если животному не подходит его расположение. Прежде чем покупать новую, понаблюдайте за поведением любимца.

Если собака регулярно ложится рядом с лежанкой, переносит место для сна в другой угол или оставляет спальное место каждый раз, когда в комнате становится шумно, возможно, следует изменить его расположение.

Также обратите внимание, не мешают ли животному сквозняки, яркий свет, чрезмерное тепло или постоянное движение людей.

Не следует заставлять собаку лежать в определенном месте, если она явно ее избегает. Лучше предложить несколько безопасных вариантов и дать ей возможность выбрать комфортное.

Если же животное внезапно стало избегать лежанки, беспокойно спит, тяжело усаживается или демонстрирует признаки боли, следует обратиться к ветеринару. Причина может быть не только в расположении спального места, но и в проблемах со здоровьем.

FAQ

Где лучше всего поставить лежанку для собаки в квартире?

Лучше выбрать тихий уголок в гостиной или спальне, где собака сможет отдыхать рядом с хозяевами, но не будет мешать движению людей. Место должно быть защищено от сквозняков, избыточного тепла и постоянного шума.

Где нельзя ставить лежанку для собаки?

Не рекомендуется размещать ее в коридорах, у входной двери и лестницы, на сквозняках, под прямыми солнечными лучами или вплотную к батареям и обогревателям. Такие места могут мешать полноценному отдыху и создавать дополнительные риски для животных.

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