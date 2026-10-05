Куда деваются змеи зимой: вот где они прячутся до весны

Зимуют змеи в Украине / © pexels.com

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Но как только приходят холода, эти пресмыкающиеся словно бесследно исчезают. На самом деле они никуда далеко не уходят — часто место для зимовки расположено совсем рядом.

Что происходит со змеями зимой

Змеи относятся к хладнокровным животным, поэтому температура их тела зависит от температуры окружающей среды. Когда осенью становится холоднее, их активность резко снижается: замедляются обмен веществ, дыхание и сердцебиение.

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Такое состояние называют брумацией. Оно несколько отличается от обычной зимней спячки млекопитающих. Змея становится очень вялой и почти не двигается, но не находится в непрерывном глубоком сне.

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В этот период пресмыкающиеся также перестают есть. Их метаболизм настолько замедляется, что нормально переваривать пищу они не могут, поэтому выживают благодаря запасам энергии, накопленным ранее.

Более того, во время аномально теплого зимнего дня змея иногда может ненадолго оставить свой тайник, чтобы погреться на солнце или найти воду, а затем снова вернуться в укрытие.

Где прячутся змеи, когда становится холодно

Главная задача змеи перед зимой — найти место, где она будет защищена от мороза и резких перепадов температуры. Такие зимние тайники называют гиббернакулами.

Иногда они расположены именно там, где хозяева сада меньше всего ожидают увидеть пресмыкающегося.

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Змеи могут выбирать:

заброшенные норы грызунов;

щели между камнями;

пространство под пнями и корнями;

кучи дров;

компостные кучи;

толстый слой мульчи;

пространство под сараями и другими хозяйственными постройками;

защищенные полости под бетонными конструкциями.

Такие места привлекают пресмыкающихся прежде всего тем, что там температура более стабильная, чем на поверхности, а сами животные защищены от непогоды.

Некоторые виды могут даже зимовать группами, собираясь в одном пригодном для зимовки месте.

А где зимуют змеи в Украине

Подобное поведение характерно и для змей, проживающих в Украине. По данным украинских специалистов, они могут зимовать в норах грызунов, под пнями, в трещинах почвы и даже в подвалах.

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Поэтому дачникам и владельцам частных домов следует помнить: куча старых досок, дров, строительных материалов или другое тихое укрытие во дворе может быть привлекательным для пресмыкающихся.

В Украине живут и ядовитые змеи. Специалисты называют три вида гадюк — обычную, степную и Никольского. В то же время встреча со змеей не означает, что она обязательно нападет: обычно эти пресмыкающиеся пытаются избегать контакта с человеком.

Когда змеи просыпаются после зимы

Единой даты пробуждения змей не существует. Все зависит от климата, погоды и конкретного вида. Как только становится достаточно тепло, пресмыкающиеся постепенно покидают зимние тайники и возвращаются к активной жизни.

В Украине первых активных змей можно заметить уже в конце марта-в апреле. По данным Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней, они выходят из зимовки, когда температура воздуха стабильно поднимается примерно выше +10-12 градусов.

В целом сезон активности змей в Украине длится примерно с апреля до поздней осени.

Почему змеи полезны для сада

Хотя встреча со змеей на участке вряд ли порадует хозяина, эти пресмыкающиеся являются важной частью природной экосистемы.

Змеи — хищники, помогающие контролировать численность других животных, в том числе грызунов. Когда зимой активность змей резко снижается, мыши и полевки могут активнее искать пищу и места для укрытия в садах. Весной с возвращением змей восстанавливается и естественный баланс между хищниками и добычей.

FAQ

Где зимуют змеи?

Зимой змеи ищут защищенные места со более стабильной температурой. Они могут прятаться в норах грызунов, трещинах в земле и между камнями, под пнями, корнями деревьев, грудами дров и хозяйственными постройками. В Украине специалисты также предупреждают, что пресмыкающиеся могут выбирать для зимовки подвалы.

Спят ли змеи зимой?

Не совсем. Змеи входят в состояние, называемое брумацией. Их метаболизм, дыхание и сердцебиение замедляются, а активность становится минимальной. Однако это не та самая глубокая спячка, которая характерна для некоторых млекопитающих. При потеплении змея даже может ненадолго покинуть зимнее укрытие, а затем снова укрыться.

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